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«Играющий с огнем» Иран объяснил Трампу его ошибку

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Спикер иранского парламента Али Лариджани

Иранцы становятся более сплоченными, когда их запугивают. Об этом заявил спикер иранского парламента Али Лариджани, передает Reuters.

По его словам, «господин Трамп [президент США Дональд Трамп] должен понимать, что когда кто-то использует язык запугивания против цивилизованной нации, она становится более сплоченной». Лариджани добавил, что угрозы американского лидера лишь объединили различные политические движения в Иране.

Ранее президент США отреагировал на превышение Ираном объема запасов низкообогащенного урана, предусмотренного ядерной сделкой. «Они знают, что делают. Они знают, с чем играют, и я думаю, что они играют с огнем», — сказал Трамп. В Белом доме до этого пообещали продолжить оказывать «максимальное давление» на Иран, «пока его лидеры не изменят курс действий».

Тегеран 1 июня объявил, что накопил больше низкообогащенного урана, чем это было разрешено в соответствии с ядерным соглашением 2015 года. Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф указал, что этот шаг не является нарушением, и указал, что страна осуществляет свое право на ответ на выход США из сделки.

В конце июня Зариф указывал, что неправильное понимание вещей Трампом ставит под угрозу возможность мира. Он указывал, что переговоры и угрозы в отношениях двух сторон — это взаимоисключающие понятия.

19 июня Иран отказался продлевать сроки своего ультиматума о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), несмотря на просьбу стран Европы. Власти Ирана приостановили выполнение некоторых обязательств по ядерной программе в середине мая. Тогда же они дали Европе 60 дней на выполнение условий соглашения.

Договор СВПД по Ирану был заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками — Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией, Германией. В начале мая 2018-го американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из сделки и возобновлении антииранских санкций.

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