Иран отказал Европе в продлении сроков ультиматума

Тегеран не намерен продлевать срок ультиматума, выдвинутого странам Европы для сохранения соглашения по его ядерной программе. Об этом заявил представитель иранской Организации по атомной энергетике Бехруз Камалванди, передает Reuters.

«Двухмесячный крайний срок, установленный Ираном для остальных сторон, подписавших СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий), не может быть продлен. Выполнение второй части [ультиматума в случае невыполнения условий] пройдет по плану», — сказал он.

17 июня сообщалось, что Иран в течение ближайших 10 дней превысит лимит низкообогащенного урана, предусмотренный ядерной сделкой.

10 июня в иранском МИД заявили, что со стороны европейцев не было практических и ощутимых шагов, направленных на спасение сделки 2015 года. Власти Ирана приостановили выполнение некоторых обязательств по ядерной программе в середине мая. Тогда же они дали Европе 60 дней на выполнение условий соглашения.

Договор СВПД по Ирану был заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками — Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией, Германией. В начале мая 2018-го американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из сделки и возобновлении антииранских санкций.

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