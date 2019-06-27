Иран растолковал Трампу его заблуждения

Неправильное понимание вещей президентом США Дональдом Трампом ставит под угрозу возможность мира. Об этом глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал на своей странице в Twitter. В сообщении он отметил и аккаунт американского лидера.
По словам министра, переговоры и угрозы в отношениях двух сторон — это взаимоисключающие понятия. «Санкции — это не альтернатива войне, это И ЕСТЬ война. Уничтожение = геноцид = военное преступление», — пояснил Зариф. Он также добавил, что быстро война с Ираном, вопреки уверенности Трампа, закончиться не сможет.
Ранее глава иранского МИД также отмечал, что применение силы и развязывание войны противоправно, и «сейчас не XVIII век».
25 июня Трамп заявил, что Вашингтон мощно ответит Ирану на любую атаку по американцам. По его словам, в некоторых аспектах это будет означать полное уничтожение. При этом он подчеркнул, что война США с Ираном, в случае ее начала, закончится довольно быстро.
До этого иранский президент Хасан Рухани рассказал о безысходности положения администрации американского лидера и умственной отсталости администрации Белого дома.
Отношения США и Ирана обострились год назад. В начале мая 2018-го Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Тегерана. Новый пакет ограничительных мер США вступил в силу в ноябре того же года.