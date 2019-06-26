Трамп рассказал о быстрой войне с Ираном

Война США с Ираном, в случае ее начала, закончится довольно быстро. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил Fox Business Network, передает Reuters.

По словам главы государства, он надеется, что военного конфликта не будет. «Но наша позиция сильна, если что-то произойдет (...) Если что-то случится, то это не продлится долго», — отметил Трамп.

Президент добавил, что не считает руководителей Ирана умными, а страна в настоящее время катится вниз по наклонной из-за санкций США, недовольства населения и других экономических проблем.

Ранее в МИД России указали, что военный сценарий вокруг Ирана может стать губительным и привести к международному кризису, но точка невозврата еще не пройдена.

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25 июня Трамп заявил, что Вашингтон мощно ответит Ирану на любую атаку по американцам. По его словам, в некоторых аспектах это будет означать полное уничтожение.

До этого президент Ирана заявил о безысходности положения администрации американского лидера и умственной отсталости администрации Белого дома.

24 июня Трамп ввел новые ограничительные меры, направленные в том числе на верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи. При этом он указал на то, что Вашингтон не желает конфликта с Тегераном.

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