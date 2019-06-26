Россия раскритиковала «игру» США с Ираном

Действия США в отношении Ирана — «рискованный блеф». Такое заявление сделал директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов на выступлении в клубе «Валдай», сообщает «Интерфакс».

«Идет очень жесткое давление со стороны Соединенных Штатов на Исламскую Республику Иран. Мне оно пока кажется жестким и рискованным блефом», — приводит агентство слова Кабулова.

Он считает, что российские дипломаты ведут себя как игроки в шахматы, а американские — «любят азартные игры и играют во что-то наподобие покера».

При этом, отметил Кабулов, в подобной игре концовка всегда непредсказуема, и при слишком жесткой игре все может выйти из-под контроля, что вызывает опасения.

25 июня президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «подавляющей силой вплоть до уничтожения» в ответ на любую атаку со стороны Исламской Республики.

Материалы по теме Американский удар Иран снова навлек на себя гнев США. Начнется ли новая война?

21 июня сообщалось, что Трамп принял решение нанести удар по Ирану в ответ на сбитый американский беспилотник, однако позже передумал.

20 июня военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сбили беспилотный разведывательный аппарат RQ-4A Global Hawk — один из крупнейших американских беспилотников.

По версии США, БПЛА в момент атаки находился над международными водами, Иран же заявляет, что сбил устройство над своей территорией.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!