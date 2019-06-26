Россия раскритиковала «игру» США с Ираном

Действия США в отношении Ирана — «рискованный блеф». Такое заявление сделал директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов на выступлении в клубе «Валдай», сообщает «Интерфакс».
«Идет очень жесткое давление со стороны Соединенных Штатов на Исламскую Республику Иран. Мне оно пока кажется жестким и рискованным блефом», — приводит агентство слова Кабулова.
Он считает, что российские дипломаты ведут себя как игроки в шахматы, а американские — «любят азартные игры и играют во что-то наподобие покера».
При этом, отметил Кабулов, в подобной игре концовка всегда непредсказуема, и при слишком жесткой игре все может выйти из-под контроля, что вызывает опасения.
25 июня президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «подавляющей силой вплоть до уничтожения» в ответ на любую атаку со стороны Исламской Республики.
21 июня сообщалось, что Трамп принял решение нанести удар по Ирану в ответ на сбитый американский беспилотник, однако позже передумал.
20 июня военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сбили беспилотный разведывательный аппарат RQ-4A Global Hawk — один из крупнейших американских беспилотников.
По версии США, БПЛА в момент атаки находился над международными водами, Иран же заявляет, что сбил устройство над своей территорией.