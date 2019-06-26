Лавров рассказал о последствиях конфликта США и Ирана

Военный сценарий вокруг Ирана может стать губительным и привести к международному кризису, но точка невозврата еще не пройдена — такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.
Дипломат призвал США и Иран «отойти от опасной черты и начать урегулировать противоречия через цивилизованный диалог». По его мнению, для этого нужно прекратить политику «ультиматумов, санкций и шантажа», которую использует Вашингтон.
Лавров считает, что американская сторона толкает Тегеран не к договору, а к капитуляции, к согласию на все ее требования, выставленные «вопреки нормам международного права». При этом в диалоге заинтересован не только Иран, но и арабские государства Персидского залива.
Об этом российский министр говорил 26 июня с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллой бен Зайедом аль-Нахьяном. После встречи дипломаты дали совместную пресс-конференцию, где и прозвучали заявления Лаврова.
25 июня президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «подавляющей силой вплоть до уничтожения» в ответ на любую атаку со стороны Исламской Республики.
21 июня сообщалось, что Трамп принял решение нанести удар по Ирану в ответ на сбитый американский беспилотник, однако позже передумал.
20 июня военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сбили беспилотный разведывательный аппарат RQ-4A Global Hawk — один из крупнейших американских беспилотников.
По версии США, БПЛА в момент атаки находился над международными водами, Иран же заявляет, что сбил устройство над своей территорией.