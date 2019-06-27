Иран обвинил Трампа в подготовке «преступления XVIII века»

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал на незаконность угроз президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил в интервью CNN.

Он подчеркнул, что намерения Вашингтона незаконны, поскольку у США нет возможности уничтожить Иран, кроме как использовать запрещенное оружие. По словам Зарифа, американский лидер должен помнить, что «сейчас не XVIII век». «Существует Устав ООН, и угроза применения силы является противоправной», — заключил глава МИД.

Материалы по теме Американский удар Иран снова навлек на себя гнев США. Начнется ли новая война?

Иранский министр добавил, что администрация США пытается подорвать иранское правительство и угрожает Терегану, основываясь на неправильном анализе. «Теперь президент Трамп оказался в ситуации, когда он считает, что ему нужно отвертеться», — сказал Зариф.

25 июня Трамп заявил, что Вашингтон мощно ответит Ирану на любую атаку по американцам. По его словам, в некоторых аспектах это будет означать полное уничтожение. До этого президент Ирана Хасан Рухани рассказал о безысходности положения администрации американского лидера и умственной отсталости администрации Белого дома.

Отношения США и Ирана обострились год назад. В начале мая 2018-го Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Тегерана. Новый пакет ограничительных мер США вступил в силу в ноябре. Санкции распространяются на экспорт нефти, промышленность, торговлю и операции Центробанка страны в долларах.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!