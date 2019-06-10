Иран пообещал ответ на угрозы Израиля и обвинил США в преступлении

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что угрозы иранскому народу со стороны Израиля неприемлемы. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Глава дипломатического ведомства сказал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху угрожает уничтожить Иран, что повлечет ответ. Зариф также отметил в своем заявлении, что «Израиль и США являются основными источниками коренных проблем на Ближнем Востоке», и обвинил американцев в преступлении против всего региона.

Сообщается, что эти заявления были сделаны во время встречи Зарифа с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, где они обсуждали дальнейшее будущее ядерной сделки после выхода из нее США.

5 июня сообщалось, что американский президент Дональд Трамп не стал исключать возможности военных действий в отношении Ирана.

Отношения США и Ирана обострились год назад. В начале мая 2018-го Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Тегерана. Новый пакет ограничительных мер США вступил в силу в ноябре. Санкции распространяются на экспорт нефти, промышленность, торговлю и операции Центробанка страны в долларах.

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