Россия отреагировала на продвижение Ирана к ядерному оружию

Россия отреагировала на нарушение Ираном Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, «ядерной сделки»). Позицию Москвы изложил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, его слова в воскресенье, 7 июля, передает РИА Новости.

«Мы с пониманием отнеслись к предпринятым шагам, к причинам, которые подтолкнули иранцев их осуществить», — заявил он. При этом Ульянов выразил надежду на то, что Иран воздержится от дальнейших поступков, которые могли бы еще больше осложнить ситуацию вокруг ядерной сделки.

Ранее 7 июля стало известно, что Иран начал обогащать уран выше уровня в 3,67 процента — предела, определенного СВПД. По мнению министра энергетики Израиля Юваля Штайница, такой план обогащения урана — умеренный шаг, однако Иран «начал нелегкий путь к ядерному оружию».

Материалы по теме Американский удар Иран снова навлек на себя гнев США. Начнется ли новая война?

1 июля Тегеран объявил, что накопил больше низкообогащенного урана, чем это было разрешено международным соглашением. Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что этот шаг не является нарушением, и указал на то, что страна осуществляет свое право на ответ на выход США из сделки.

19 июня Иран отказался продлевать сроки своего ультиматума о выходе из СВПД, несмотря на просьбу стран Европы.

Договор СВПД по Ирану был заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками — Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией, Германией. В начале мая 2018-го президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из сделки и возобновлении антииранских санкций.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!