Иран рассказал о следующих шагах к ядерной бомбе

Иран планирует снова запустить ранее деактивированные центрифуги и резко повысить уровень обогащения урана в рамках дальнейшего отхода от условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Такое заявление сделал в понедельник представитель Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Бехруз Камальванди, передает Reuters.

После включения центрифуг Исламская Республика способна в обогащении урана достичь 20 процентов и более — но «всему свое время», сказал Камальванди. Новый, уже третий шаг по отходу от сделки планируется совершить в течение ближайших 60 дней. Он также вновь подтвердил, что Иран превысил допустимый по СВПД уровень в 3,67 процента и на данный момент достиг 4,5 процента.

Об этом стало известно 7 июля. По мнению министра энергетики Израиля Юваля Штайница, такой план обогащения урана — умеренный шаг, однако Иран «начал нелегкий путь к ядерному оружию».

1 июля Тегеран объявил, что накопил больше низкообогащенного урана, чем это было разрешено международным соглашением. Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что этот шаг не является нарушением, и указал, что страна осуществляет свое право на ответ на выход США из сделки.

19 июня Иран отказался продлевать сроки своего ультиматума о выходе из СВПД, несмотря на просьбу стран Европы.

Договор СВПД по Ирану был заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками — Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией, Германией. В начале мая 2018-го американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из сделки и возобновлении антииранских санкций.

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