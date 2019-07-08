Мир
 
Последние новости
Минск высказался по поводу предложения Зеленского Путину
Ребенка отказались селить в отель из-за тяжелого заболевания
Экономике Грузии предрекли коллапс из-за России
Москва стала лидером по площади парков 
Лукашенко поддержал предложение Зеленского Путину
В РПЦ заявили об интеллектуальном превосходстве мужчин над женщинами
Сбербанк снизил ставки по вкладам
Плющенко ответил раскритиковавшим его за фото с двумя Porsсhe фанатам
Названы дешевые иномарки для россиян
Новости партнеров

Иран рассказал о следующих шагах к ядерной бомбе

Перейти в «Мою Ленту»

Иран планирует снова запустить ранее деактивированные центрифуги и резко повысить уровень обогащения урана в рамках дальнейшего отхода от условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Такое заявление сделал в понедельник представитель Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Бехруз Камальванди, передает Reuters.

После включения центрифуг Исламская Республика способна в обогащении урана достичь 20 процентов и более — но «всему свое время», сказал Камальванди. Новый, уже третий шаг по отходу от сделки планируется совершить в течение ближайших 60 дней. Он также вновь подтвердил, что Иран превысил допустимый по СВПД уровень в 3,67 процента и на данный момент достиг 4,5 процента.

Об этом стало известно 7 июля. По мнению министра энергетики Израиля Юваля Штайница, такой план обогащения урана — умеренный шаг, однако Иран «начал нелегкий путь к ядерному оружию».

1 июля Тегеран объявил, что накопил больше низкообогащенного урана, чем это было разрешено международным соглашением. Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что этот шаг не является нарушением, и указал, что страна осуществляет свое право на ответ на выход США из сделки.

19 июня Иран отказался продлевать сроки своего ультиматума о выходе из СВПД, несмотря на просьбу стран Европы.

Договор СВПД по Ирану был заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками — Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией, Германией. В начале мая 2018-го американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из сделки и возобновлении антииранских санкций.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Иран сделал шаг к созданию ядерной бомбы
Иран максимально обогатит уран
Иран увеличил производство ядерного топлива в четыре раза
Другие материалы рубрики
Мир00:05Сегодня

«Раньше они нас резали, а теперь работать к нам едут»

Почему поляки и украинцы не любят друг друга, но больше всего — Россию
14:58Сегодня

Захарова нашла в оскорблениях Путина на грузинском ТВ след Саакашвили

13:46Сегодня

С-400 отправились в Турцию

13:59Сегодня

Разорившуюся Грецию возглавил банкир

Мир00:0228 июня

«Мы не против кого‑то, а за себя»

Война в Сирии, предатель Скрипаль и поиск преемника: главное из интервью Путина FT
09:16Сегодня

Оппозиция победила на выборах в Греции

13:34Сегодня

МИД России осудил оскорбления Путина на грузинском телеканале

13:30Сегодня

Сирийцы решили добить ИГ

Мир00:03 1 июля

«Создатель дал нам секс для размножения»

Племянница Мартина Лютера Кинга — о том, почему в США надо запретить аборты
12:12 7 июля

Россию призвали отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии

11:01Сегодня

Украина попросила у Пентагона продать ей оружие

11:29Сегодня

Россия прокомментировала оскорбления Путина на грузинском ТВ

Россия
«Одних бьют ногами по лицу, а других запирают дома»
Россияне вышли на улицу из-за сестер Хачатурян и рассказали о пытках и унижении
Восстановлена картина аварии на секретной подлодке
Что известно о пожаре, в котором погибли 14 офицеров-подводников
«Фемки хотят меня убить и кастрировать»
Сестер Хачатурян бил и насиловал отец. Этот россиянин пытается отправить их в тюрьму
Упрекнувший подтопленцев в желании «качнуть права» губернатор исправился
Кремль отреагировал на идею телемоста между Россией и Украиной
Подтопленцам в Тулуне предложили помыться за 100 рублей
Кремль отреагировал на оскорбления Путина на грузинском телевидении
Все материалы
Мир
«Раньше они нас резали, а теперь работать к нам едут»
Почему поляки и украинцы не любят друг друга, но больше всего — Россию
Иран рассказал о следующих шагах к ядерной бомбе
С-400 отправились в Турцию
Разорившуюся Грецию возглавил банкир
«Русских хотели подавить и уничтожить»
 
«Запад закрывает глаза на крупнейший геноцид современности»
 
МИД России осудил оскорбления Путина на грузинском телеканале
Все материалы
Бывший СССР
Последнее предупреждение
Готова ли Белоруссия рассориться с Россией из-за нефти
Зеленский решил наказать Климкина из-за украинских моряков
В ответ глава МИД покинул пост и призвал сторонников объединяться
«Мы очень сильно разозлились»
Почему грузины проклинают российскую политику, но скучают по россиянам
Президент Латвии запутался в инаугурационной клятве
Власти Грузии поддержали мнение Захаровой об оскорблениях Путина на ТВ
Украинского вице-премьера по евроинтеграции не пустили на саммит Украина — ЕС
Парубий раскритиковал реакцию Зеленского на идею телемоста с Россией
Все материалы
Экономика
Главный в семье
Как Рокфеллер придумал зарабатывать на нефти и стал первым долларовым миллиардером планеты
Ильдар Узбеков«Британские спецслужбы могли повернуть все против России»
Бизнесмен Ильдар Узбеков об организованной против него в Лондоне лоббистской кампании
«Первый лучик надежды уже существует»
Россия слезает с нефтяной иглы и пытается обогнать Запад. Когда ей это удастся?
Британская компания поплатилась за утечку данных пассажиров
Названы самые подорожавшие продукты
Раскрыта стоимость седана из «Кортежа» Путина
Россияне перестали экономить
Все материалы
Силовые структуры
Зона невозврата
В этой тюрьме посреди глухого российского леса до конца своих дней сидят маньяки и убийцы
Аиша в больнице«Врачи несли ей шоколадки и плакали»
Семилетняя девочка едва не погибла от истязаний в семье. Ее история потрясла всю Россию
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Охранник российской колонии перехватил дрон
Российский хирург оказался наркоторговцем
Россиянин распылил перцовый баллончик в окно прокуратуры и попался ФСБ
Начальник отдела МВД в Москве остался без работы из-за отравителя с газировкой
Все материалы
Наука и техника
Высшие существа
По всей Земле находят странные вытянутые черепа. Кому они принадлежат?
Цепные псы Гитлера
Еврейские гетто и парады нацистов: жизнь завоеванной Польши глазами немецкого захватчика
Военная тайна
Чем на самом деле занимался АС-31 «Лошарик», на котором погибли 14 моряков-подводников
Маск исключил на Марсе русскую революцию
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
«Панцирь-СМ» назвали оружием будущего
Супероружие России подешевеет
Все материалы
Спорт
Жан-Пьер АдамсСпящий гигант
Этот футболист впал в кому 37 лет назад. Он до сих пор не пришел в себя
В «Атлетико» решили наказать собравшегося в «Барселону» Гризманна
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Отсидевший 13 лет футболист оценил риски для Кокорина и Мамаева в колонии
Меган Рапино«Я не пойду в гребаный Белый дом»
Эта футболистка-лесбиянка ненавидит Трампа. Как она попала в сборную США и покорила мир
Капитан «Аякса» определился с будущим
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Боброва завершила карьеру в 29 лет
Все материалы
Культура
Билл Мюррей и Тильда Суинтон«В любом случае мы все умрем»
Билл Мюррей и Тильда Суинтон о «Мертвые не умирают» Джармуша и конце света
Токсичные отношения
Жуткий «След» американского флота на Филиппинах и образец политического кино в Москве
«Нехило так. Под чем он тока не был»
Жизнь после тюрьмы, наркотиков и ломок: продолжение «На игле» и «Порно» Ирвина Уэлша
«Ласковый май» навсегда прекратит выступать в Грузии из-за брани в адрес Путина
Российские музыканты спели в поддержку фигурантов дела «Нового величия»
Отсутствие песен и дракона Мушу в ремейке «Мулан» расстроило фанатов
Звезда «Секса в большом городе» хотела покинуть сериал из-за домогательств
Все материалы
Интернет и СМИ
«Рустави 2» остановил вещание после брани в адрес Путина
Ведущий обматерил российского президента в прямом эфире и спровоцировал протесты
«Мы обязаны что-то изменить»
Эти люди рискуют жизнью, чтобы очистить интернет от ненависти. Их становится все больше
Украинский телеканал отменил телемост с Россией
Журналистам грозят физической расправой. Зеленскому уже поставили ультиматум
Шнуров стал ведущим шоу «Форт Боярд»
Канделаки осадила Соловьева за критику грузин
Из «Рустави 2» стали увольняться после ругани в адрес Путина
Украинский телеканал объяснился за телемост с Россией
Все материалы
Ценности
Микела Рокко Ди ТоррепадулаЛюбимая женщина фюрера
Ее почитали фараоны, ею восхищался Гитлер: жизнь и смерть царицы Нефертити
«Может показаться, что я зазнавшийся и крутой»
Актер Александр Петров — о страхах, роли мертвеца и помощи бывшим наркоманам
Стразы на груди
Мех чебурашки и «сиамские близнецы»: чем поразила неделя моды в Париже
Раскрыт секрет крошечного украшения Меган Маркл
Мужчина вышел на улицу в откровенном женском топе и поделился ужасом
Бикини для женщин с большой грудью взбудоражило пользователей сети
В наряде Меган Маркл на крестинах сына увидели скрытый смысл
Все материалы
Путешествия
Тихие охотники
Эти люди рискуют жизнью, чтобы найти гриб, который лечит от всех болезней
Ничего не жалко
Чудо света, пляжи и крупнейшие тусовки: чем заняться на самом дорогом курорте Турции
«Пробуй все, это бесплатно!»
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
В Шереметьево объяснили зарплаты грузчиков в 200 тысяч рублей
Российский самолет совершил экстренную посадку из-за смерти пассажирки на борту
Шереметьево заплатит за задержку багажа
Российский самолет экстренно развернули в Москву
Все материалы
Из жизни
Больше чем сестра
Смертельно больной британец подружился с незнакомкой. Ее кровь подарила ему новую жизнь
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
Алексей Свистунов Отжимающиеся мальчики и гигантские валенки
Как россиянин ищет безумных рекордсменов по всей стране
Кот загнал россиянку на дерево
Женщина сходила на секс-фестиваль и получила инфаркт
Дети пришли покататься на аттракционах и увидели порно
Мужчина случайно проглотил живую рыбу и умер
Все материалы
Длительный тест Jaguar E-Pace
Прощаемся с маленьким, но очень мощным кроссовером Jaguar и считаем расходы
Засадить любой внедорожник? Спроси их как!
Фоторепортаж с оффроад-фестиваля Ладога Трофи-2019
УАЗ-гигант за 10 миллионов
Видео: самый крутой УАЗик в России — почему он столько стоит?
Alfa Romeo для «Дакара» и другие гости из параллельного мира
Преподаватель промышленного дизайна показывает, как надо
Лимузин Aurus оказался дороже самого роскошного «Майбаха»
Названы рублевые цены на новый китайский пикап
Электрический Volkswagen побил 20-летний рекорд по скоростному подъему на холм
Все материалы
Дом
Под колпаком
Это здание спасет Россию и мир от радиации: тайна саркофага над Чернобыльской АЭС
Культурный слой
Сотни домов по всей Европе напоминают СССР. Эти люди видят в них особую красоту
«Готова торговаться, но сил больше нет»
Россиянка купила жилье в Москве. Теперь от него не избавиться
Московское жилье оказалось недоступнее лондонского
Молодежь заняла половину ипотечного рынка
Обвиненный в госизмене чиновник выставил на продажу квартиру
Мужчина лишился жилья из-за ошибки при установке бассейна
Все материалы