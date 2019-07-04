Британцы перехватили танкер с нефтью для Сирии

Британские морские пехотинцы перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1, на котором была сырая нефть для Сирии. Об этом сообщается на сайте правительства Гибралтара.

«Мы задержали судно и его груз», — говорится в заявлении и подчеркивается, что это была совместная операция местных правоохранительных органов и королевских пехотинцев Британии. Отмечается, что эти действия произошли «из-за информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций Европейского союза против Сирии». По их данным, «Grace 1 перевозил сырую нефть на нефтеперерабатывающий завод Баньяс в Сирии».

Издание Gibraltar Chronicle считает, что на борту было два миллиона баррелей сырой нефти из Ирана. Отмечается, что Grace 1 шел под флагом Панамы.

Санкции Евросоюза против Сирии включают запрет на торговлю нефтью, ограничения на инвестиции, заморозку в ЕС активов центробанка арабской республики, эмбарго на торговлю технологиями двойного назначения, а также телекоммуникационного оборудования.

Гибралтар — заморская территория Великобритании на юге Пиренейского полуострова, отторгнутая у Испании в 1713 году. Занимает стратегическую позицию над Гибралтарским проливом, соединяющим Средиземное море с Атлантическим океаном. Там также расположена военно-морская база НАТО.

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