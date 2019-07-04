Раскрыта роль США в перехвате танкера с нефтью для Сирии

США попросили британцев перехватить в Гибралтаре супертанкер Grace 1, предположительно перевозивший сырую нефть для Сирии. Об этом заявил исполняющий обязанности главы МИД Испании Джосеф Боррелл, передает Reuters.

По его словам, перехват произошел в испанских территориальных водах. В этой связи страна изучает произошедшее и влияние этого на свой суверенитет. Reuters отмечает, что Мадрид не признает воды вокруг Гибралтара британскими.

Ранее 4 июля стало известно, что британские морские пехотинцы и местные правоохранительные органы перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1 под флагом Панамы. Сообщалось, что он перевозил два миллиона баррелей сырой нефти из Ирана на перерабатывающий завод Баньяс в Сирии, что нарушает санкционный режим.

Санкции Евросоюза против Сирии включают запрет на торговлю нефтью, ограничения на инвестиции, заморозку в ЕС активов центробанка арабской республики, эмбарго на торговлю технологиями двойного назначения, а также телекоммуникационного оборудования.

Гибралтар — заморская территория Великобритании на юге Пиренейского полуострова, отторгнутая у Испании в 1713 году. Занимает стратегическую позицию над Гибралтарским проливом, соединяющим Средиземное море с Атлантическим океаном.

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