Появилось видео захвата Ираном нефтяного танкера

В сети появилось видео захвата Ираном нефтяного катера в Персидском заливе. Соответствующие кадры опубликованы в Twitter-аккаунте Press TV.

Associated Press сообщает, что захваченное судно шло под флагом Великобритании.

Ранее 18 июля стало известно, что иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) захватил в Персидском заливе нефтяной танкер. Задержание произошло неподалеку от острова Ларак. Судно перевозило контрабандный груз нефти. На его борту были 12 членов экипажа, их гражданство неизвестно.

16 июля сообщалось, что нефтяной танкер из ОАЭ пропал с радаров в иранских водах. Как отмечало Associated Press, судьба танкера вызывает беспокойство на фоне обострения отношений Ирана и США и последних «танкерных войн». Предполагалось, что Иран вынудил судно сменить курс и проследовать в свои воды.

11 июля сообщалось, что пять иранских вооруженных катеров начали преследовать нефтяной танкер Великобритании и пытались его остановить. В Иране эту информацию опровергли.

9 июля Тегеран пообещал дать ответ Великобритании за захват в Гибралтаре судна Grace 1. Супертанкер перехватили 4 июля британские морские пехотинцы и местные правоохранительные органы.

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