Россия встала на защиту Ирана в «войне танкеров»

Россия встревожена ситуацией в Ормузском проливе, так как риск прямой конфронтации вокруг Ирана увеличился. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Ситуация очень тревожная. Мы убеждаемся в том, что, по сути дела, риски прямой конфронтации за последнее время настолько усилились, что прогнозировать дальнейшее развитие событий все сложнее. Причина этого понятная — целенаправленная линия Вашингтона на обострение», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что акция Британии по задержанию иранского судна в Гибралтаре «возмутительна».

Ранее 11 июля сообщалось, что пять вооруженных катеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) начали преследовать нефтяной танкер Великобритании и попытались его остановить. Иранские корабли якобы приблизились к судну и потребовали от экипажа сменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана. Представители КСИР эту информацию опровергли.

9 июля Иран пообещал дать ответ Великобритании за захват в Гибралтаре судна Grace 1. Танкер был перехвачен 4 июля во время перевозки двух миллионов баррелей сырой нефти из Ирана на перерабатывающий завод Баньяс в Сирии, что нарушает санкционный режим, установленный в отношении Дамаска.

По данным МИД Испании, британцы перехватили танкер по просьбе США.

Санкции Евросоюза против Сирии включают в себя запрет на торговлю нефтью, ограничения на инвестиции, заморозку в ЕС активов Центробанка Арабской Республики, эмбарго на торговлю технологиями двойного назначения, а также телекоммуникационного оборудования.

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