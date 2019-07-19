Иран заявил о захвате британского танкера

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) захватил британский нефтяной танкер Stena lmpero. Об этом сообщает Press TV в Twitter.

Инцидент произошел в Ормузском проливе. Как заявили в КСИР, танкер задержали за нарушение международных норм. Что именно нарушил британский экипаж, не уточняется.

В судоходной компании Stena Bulk, владеющей танкером, сообщили, что к кораблю приблизились неопознанные суда и вертолет, после чего экипаж перестал выходить на связь. На борту находились 23 человека, сведений о пострадавших нет.

Министерство обороны Великобритании выясняет детали произошедшего, передает Reuters.

«Война танкеров» между Ираном и Великобританией началась после того, как британские морские пехотинцы перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1 под флагом Панамы. Сообщалось, что он перевозил два миллиона баррелей сырой нефти из Ирана на перерабатывающий завод Баньяс в Сирии, что нарушает санкционный режим.

Иран пообещал ответить на захват Grace 1, после чего попытался задержать нефтяной танкер Великобритании в Персидском заливе. Позже министр иностранных дел страны Джавад Зариф опроверг попытку задержать британское судно.

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