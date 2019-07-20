Задержанный Ираном британский танкер с россиянами показали на видео

Говорит Москва / Telegram

Иранское агентство Tasnim опубликовало кадры, на которых запечатлен британский танкер Stena Impero, задержанный Ираном в Ормузском проливе, сообщается в Telegram-канале «Говорит Москва».

На кадрах видно, что судно стоит на якоре в открытом море. Активности на палубах Stena Impero не заметно.

Кроме того, стало известно о судьбе членов экипажа танкера, среди которых есть россияне. Как сообщила компания-владелец судна, они здоровы, готовится запрос на посещение моряков, передает Telegram-канал «RT на русском».

Иран заявил о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе вечером 19 июля. По данным СМИ, военные остановили корабль за нарушение сразу нескольких правил. Так, судно шло с выключенным транспондером, проходило через пролив в зоне, предназначенной для выхода, а не входа, и игнорировало предупреждения. Посольство России в Тегеране пока не установило связь с тремя россиянами на борту танкера.

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