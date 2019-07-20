Посольство России прокомментировало задержание россиян на британском танкере

Посольство России в Тегеране пока не установило связь с тремя россиянами на борту задержанного британского танкера Stena Impero, сообщил РИА Новости пресс-атташе Андрей Ганненко. Он отметил, что связь с иранской стороной постоянно поддерживается.

«Действительно, на танкере находятся трое российских граждан — это два вторых механика и один электромеханик», — заявил Ганненко.

По словам пресс-атташе, на борту задержанного судна «до завершения соответствующих процедур» остаются все члены экипажа — 23 человека.

Ранее 20 июля стало известно, что экипаж танкера останется на борту до окончания расследования инцидента. Иранские власти уточнили, что корабль задержали из-за инцидента с соседним рыболовецким судном. Танкер не отреагировал на сигнал бедствия, который подали рыбаки, после чего его задержали.

По данным СМИ, военные остановили корабль за нарушение сразу нескольких правил. Так, судно шло с выключенным транспондером, проходило через пролив в зоне, предназначенной для выхода, а не входа, и игнорировало предупреждения.

Иран заявил о захвате британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе вечером 19 июля. Позже МИД Великобритании заявил, что Иран задержал два судна — под британским и либерийским флагами. Второе судно было лишь задержано на время для вынесения предупреждения, после чего смогло продолжить путь.

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