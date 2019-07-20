В Иране опровергли задержание второго танкера

Иранские военные не задерживали судно Mesdar, которое шло под флагом Либерии. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источники в силовых структурах.

Собеседник издания уточнил, что Иран ненадолго остановил корабль, чтобы вынести предупреждение о необходимости безопасного судоходства и соблюдения экологических норм. После этого судну разрешили продолжить движение.

Судоходная компания Norbulk Shipping подтвердила, что иранская сторона вынесла кораблю предупреждение и разрешила продолжить путь.

Ранее МИД Великобритании заявил, что иранские военные задержали два танкера — под британским и либерийским флагами. В стране намерены созвать правительственное заседание, чтобы разработать план по освобождению кораблей.

Иран заявил о захвате британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе вечером 19 июля. Корабль задержали за нарушение сразу нескольких правил международного судоходства. На борту судна находятся 23 человека, в том числе трое граждан России.

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