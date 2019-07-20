Иран раскрыл судьбу экипажа задержанного британского танкера

Экипаж британского танкера Stena Impero, который иранские военные захватили вечером 19 июля, останется на борту до окончания расследования инцидента. Об этом сообщает Fars News со ссылкой на главу местного портового ведомства.

Чиновник рассказал, что танкер находится в аэропорту Бендер-Аббас. Члены экипажа не смогут покинуть судно, пока не будет завершено расследование.

Иранские власти также уточнили, что корабль был задержан из-за инцидента, произошедшего с соседним рыболовецким судном. Танкер не отреагировал на сигнал бедствия, который подали рыбаки, после чего его задержали.

Ранее сообщалось, что иранские силовики остановили корабль за нарушение сразу нескольких правил. Так, судно шло с выключенным транспондером, проходило через пролив в зоне, предназначенной для выхода, а не входа, а также игнорировало предупреждения.

Иран заявил о захвате британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе вечером 19 июля. На борту судна находятся 23 человека, в том числе трое граждан России.

Позже МИД Великобритании заявил, что Иран задержал два судна — под британским и либерийским флагами. Тегеран пояснил, что второе судно было лишь задержано на время для вынесения предупреждения, после чего смогло продолжить путь.

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