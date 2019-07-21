Россию проверят на причастность к задержанию британского танкера

Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) проверят причастность России к задержанию в Ормузском проливе британского танкера. Об этом сообщает Sunday Mirror со ссылкой на неназванные источники.

По данным издания, Россия владеет технологиями для подделки GPS и могла помочь Ирану перенаправить танкер в его территориальные воды. Британия подозревает, что с помощью «российской шпионской технологии» и ложных координат GPS иранская разведка могла отправить британский танкер в Ормузский пролив.

По мнению источника в западной службе безопасности Лондона, Корпус стражей исламской революции (КСИР) и российская разведка «очень тесно сотрудничали в Сирии, защищая и продвигая свои интересы». Издание утверждает, что Россия могла участвовать в задержании танкера только с одобрения президента России Владимира Путина.

Иран заявил о захвате британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе вечером 19 июля. На борту судна находятся 23 человека, в том числе трое граждан России. По данным СМИ, военные остановили корабль за нарушение сразу нескольких правил. Так, судно шло с выключенным транспондером, проходило через пролив в зоне, предназначенной для выхода, а не входа, и игнорировало предупреждения.

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