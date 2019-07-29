Иран показал на видео захват британского танкера

tasnimnews.com

Иранское новостное агентство Tasnim опубликовало кадры захвата британского нефтяного танкера в Ормузском проливе.

На видеоролике военные Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранской армии), высаживаются на палубу судна с вертолета. Корабль в этот момент окружают катера с иранскими флагами.

В том же видео продемонстрированы аудиозаписи переговоров КСИР с британским кораблем F-236, который шел на подмогу танкеру. Иранские военные предупредили британских, что им не стоит вмешиваться в ситуацию и что танкер уже под их контролем.

Иран заявил о захвате британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе вечером 19 июля. На борту судна находятся 23 человека, в том числе трое граждан России. Сообщалось, что военные остановили его за нарушение сразу нескольких правил. Судно якобы шло с выключенным транспондером, проходило через пролив в зоне, предназначенной для выхода, а не входа, и игнорировало предупреждения.

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