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Россия предложила свое решение ситуации в Персидском заливе

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В МИД России рассказали о собственном варианте создания организации по безопасности в зоне Персидского залива. Об этом сообщается на сайте министерства.

Согласно российской концепции, в организацию помимо стран залива будут входить Россия, США, Китай, Индия, Евросоюз и другие заинтересованные стороны. «Перспективная стратегическая задача (...) — создание в регионе Персидского залива целостного механизма коллективной безопасности и сотрудничества с вовлечением на равноправной основе всех государств региона», — говорится в сообщении.

Ранее Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС сообщил, что Франция, Нидерланды и Италия поддержат предложение Великобритании создать военно-морскую коалицию для обеспечения безопасности судов в Ормузском проливе.

Иран заявил о захвате британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе вечером 19 июля. На борту судна находятся 23 человека, в том числе трое граждан России. По данным СМИ, военные остановили корабль за нарушение сразу нескольких правил. Судно якобы шло с выключенным транспондером, проходило через пролив в зоне, предназначенной для выхода, а не входа, и игнорировало предупреждения.

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