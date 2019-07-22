Британия отправит атомную подлодку к берегам Ирана

Великобритания планирует отправить атомную подводную лодку и отряды морской пехоты в Персидский залив после захвата британского нефтяного танкера иранскими силовиками. Об этом со ссылкой на военные источники сообщает таблоид The Sun.

Это решение обсуждалось на собрании специального оборонного комитета правительства. «Мы пошлем лодку — может быть, она уже направляется туда. (...) Она возьмет на себя роль скрытого наблюдения, будет собирать информацию, необходимую для сопровождения танкеров», — рассказал близкий к вопросу анонимный собеседник издания.

Речь идет о субмарине типа «Эстьют» водоизмещением в 7,8 тысячи тонн. Эта подводная лодка с атомным двигателем оснащена шестью носовыми торпедными аппаратами, а также способна нести крылатые и противокорабельные ракеты.

Также сообщается о том, что в залив отправят морских пехотинцев. Их могут разместить прямо на коммерческих судах или использовать для конвоирования кораблей. «Наша цель — не эскалация конфликта, а сдерживание и устрашение», — подчеркнул источник The Sun.

Иран заявил о захвате британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе вечером 19 июля. На борту судна находятся 23 человека, в том числе трое граждан России.

По данным СМИ, военные остановили корабль за нарушение сразу нескольких правил. Так, судно якобы шло с выключенным транспондером, проходило через пролив в зоне, предназначенной для выхода, а не входа, и игнорировало предупреждения.

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!