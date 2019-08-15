Британия отпустила захваченный иранский танкер

Власти Гибралтара — заморской территории Великобритании — отпустили супертанкер Grace 1, перехваченный 4 июля. Об этом сообщила газета Gibraltar Chronicle на своей странице в Twitter.
Указывается, что при задержании танкера, который зашел в гибралтарские территориальные воды для дозаправки и починки, у властей были документальные свидетельства того, что он направляется в Сирию. «Однако правительство Гибралтара теперь получило официальные письменные заверения от иранского правительства, что судно не будет разгружено в Сирии», — говорится в сообщении.
В этой связи главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо принял решение освободить Grace 1 и разрешил ему выйти в море. Когда именно танкер отправится в путь, пока неизвестно.
Отмечается, что решение принято через несколько часов после того, как США предприняли меры по дальнейшему задержанию судна. При этом председатель Верховного суда Гибралтара Энтони Дадли уже заявил, что в суд никаких заявлений от американской стороны пока не поступало.
В то же время Reuters сообщает, что США запросили задержание Grace 1.
Утром 15 августа Гибралтар освободил из-под стражи капитана и других задержанных членов экипажа танкера.
«Война танкеров» между Ираном и Великобританией началась после того, как британские морские пехотинцы перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1 под флагом Панамы. Сообщалось, что он перевозил два миллиона баррелей сырой нефти из Ирана на перерабатывающий завод Баньяс в Сирии.
Иран пообещал ответить на захват Grace 1. Вечером 19 июля Тегеран заявил о захвате британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе. Сообщалось, что военные остановили корабль за нарушение сразу нескольких правил.