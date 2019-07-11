Экипаж захваченного иранского танкера начали арестовывать

Полиция Гибралтара арестовала капитана нефтяного супертанкера Grace 1, перехваченного ранее в июле. Об этом сообщает газета Gibraltar Chronicle на своей странице в Twitter.

Как отмечается, помимо капитана арестован также его старший помощник. Их обоих подозревают в нарушении санкций Евросоюза в отношении Сирии. В то же время никому обвинения пока не предъявлены, расследование продолжается.

Кроме того, представитель полиции подтвердил, что с танкера были изъяты документы и электронные устройства. Reuters пишет, что Grace 1 пока не отпускают, судно остается задержанным.

Ранее 11 июля сообщалось, что пять иранских вооруженных катеров начали преследовать нефтяной танкер Великобритании и пытались его остановить. В Иране эту информацию опровергли.

9 июля Тегеран пообещал дать ответ Великобритании за захват в Гибралтаре судна Grace 1. Супертанкер перехватили 4 июля британские морские пехотинцы и местные правоохранительные органы. Сообщалось, что он перевозил два миллиона баррелей сырой нефти из Ирана на перерабатывающий завод Баньяс в Сирии, что нарушает санкционный режим, установленный в отношении Дамаска. По данным МИД Испании, британцы перехватили танкер по просьбе США.

Санкции Евросоюза против Сирии включают запрет на торговлю нефтью, ограничения на инвестиции, заморозку в ЕС активов центробанка Арабской Республики, эмбарго на торговлю технологиями двойного назначения, а также телекоммуникационного оборудования.

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