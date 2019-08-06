Президент Ирана напугал последствиями войны с Ираном

Война с Ираном может стать «матерью всех войн». Такое заявление сделал президент Ирана Хасан Рухани, передает РИА Новости со ссылкой на трансляцию государственного телевидения.

«Мир с Ираном — мать любого мира, война с Ираном — мать всех войн, вновь повторяю. Мир в обмен на мир», — сказал президент страны. Он также подчеркнул, что для возобновления переговоров с США им необходимо снять действующие санкции.

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В последнее время ситуация в районе Персидского залива накалилась. Причиной стали несколько инцидентов, связанных с Ираном. Так, вечером 19 июля Тегеран заявил о захвате британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе. Сообщалось, что военные остановили корабль за нарушение сразу нескольких правил.

До этого Тегеран пообещал дать ответ Великобритании за захват в Гибралтаре танкера Grace 1, перевозившего иранскую нефть. Кроме того, США и Иран заявляли о сбитых беспилотниках друг друга. Все это произошло после того, как 13 июня в Оманском заливе были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола. В произошедшем заподозрили иранскую сторону.

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