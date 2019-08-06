Мир
 
Последние новости
ВМФ России получит «опасную матрешку»
Директора российского детсада похитил бывший любовник
В Москве отыскали самого грустного кота 
Коломойский рассказал о переговорах с телеведущим Соловьевым
Линдси Лохан заподозрили в романе с саудовским принцем
Литва начала борьбу против российских паспортов в Донбассе
В испанском отеле рассказали о будущем возмутившего украинцев флага России
Фанаты Ким Кардашьян не узнали звезду на снимке и раскритиковали ее за фотошоп
Масштабные разрушения от взрывов на складе боеприпасов опровергли
60 человек подрались в центре Москвы
Новости партнеров

Президент Ирана напугал последствиями войны с Ираном

Перейти в «Мою Ленту»
Хасан Рухани

Война с Ираном может стать «матерью всех войн». Такое заявление сделал президент Ирана Хасан Рухани, передает РИА Новости со ссылкой на трансляцию государственного телевидения.

«Мир с Ираном — мать любого мира, война с Ираном — мать всех войн, вновь повторяю. Мир в обмен на мир», — сказал президент страны. Он также подчеркнул, что для возобновления переговоров с США им необходимо снять действующие санкции.

В последнее время ситуация в районе Персидского залива накалилась. Причиной стали несколько инцидентов, связанных с Ираном. Так, вечером 19 июля Тегеран заявил о захвате британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе. Сообщалось, что военные остановили корабль за нарушение сразу нескольких правил.

До этого Тегеран пообещал дать ответ Великобритании за захват в Гибралтаре танкера Grace 1, перевозившего иранскую нефть. Кроме того, США и Иран заявляли о сбитых беспилотниках друг друга. Все это произошло после того, как 13 июня в Оманском заливе были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола. В произошедшем заподозрили иранскую сторону.

***

Обратная связь с отделом «Мир»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
США ввели санкции против главы МИД Ирана
Германия задумалась об отказе от военной поддержки США
США позвали союзников на борьбу с Ираном
Другие материалы рубрики
Мир00:03 5 августа

Армия белых халатов

Кубинские врачи лечат людей и защищают режим. Вместо благодарности их обманывают и убивают
08:07Сегодня

Беженец в Германии покусал полицейского и собаку при задержании

09:54Сегодня

Озвучен суровый приговор отправителю бомб Клинтон и Обаме

08:46Сегодня

Китай пообещал ответить на новую угрозу со стороны США

Мир00:0526 июня

«Потоки грязи разрывали людей на части»

Бразилия пережила самую страшную катастрофу в своей истории. Виновных не нашли до сих пор
20:23 5 августа

В Швеции начали собирать деньги с попрошаек

06:47Сегодня

Трамп заблокировал собственность Венесуэлы в США

03:18Сегодня

Стало известно об уничтожении еще одного Ил-76 с оружием в Ливии

Мир00:0411 июня

Незаметный геноцид

Тысячи христиан истребляют по всему миру. Но Запад этого не замечает
17:24 5 августа

Сирия пошла в атаку на «пешек Турции»

03:40Сегодня

Бабушка отвезла внука в больницу и сорвала массовую бойню

22:11 5 августа

Германия ответила на обвинения России во вмешательстве

Россия
Под Красноярском взрываются снаряды на складе с боеприпасами
40 тысяч снарядов, раненые и массовая эвакуация: все, что известно о ЧП
«Создается ощущение гетто»
Зачем в Москве вспомнили советское прошлое и решили запереть горожан во дворах
Путин объяснил принцип размещения российских ракет
Эффект сказки
 
60 человек подрались в центре Москвы
Масштабные разрушения от взрывов на складе боеприпасов опровергли
В еще одном российском регионе начали вводить ЧС из-за сильных дождей
Все материалы
Мир
Армия белых халатов
Кубинские врачи лечат людей и защищают режим. Вместо благодарности их обманывают и убивают
Президент Ирана напугал последствиями войны с Ираном
Озвучен суровый приговор отправителю бомб Клинтон и Обаме
Китай пообещал ответить на новую угрозу со стороны США
Трамп заблокировал собственность Венесуэлы в США
Стало известно об уничтожении еще одного Ил-76 с оружием в Ливии
«Они не хотят жить в боли»
 
Все материалы
Бывший СССР
Жизнь за отца народов
Почему грузины не отвернулись от Сталина даже после его смерти
Украина вернет США погибших солдат
Глава офиса Зеленского Андрей Богдан подал в отставку
В Вашингтоне недовольны его связями с Коломойским
Новоизбранный депутат Рады предложил построить забор между Украиной и Донбассом
Украина выдала обмен пленного разведчика за спецоперацию СБУ и Порошенко
Революция на паузе
Как главный коррупционер Молдавии помирил Россию и Запад
Против Порошенко открыли дело за поездку на Мальдивы
Все материалы
Экономика
Блестящее падение
Почему богачи перестали покупать бриллианты, а драгоценности стремительно дешевеют
Названы любимые сладости россиян
Торговая война не пощадила никого
«Почту России» отругали за марки
Акции протеста лишили богачей Гонконга миллиардов долларов
Сергей АгеевДело — труба
Томскому «нищему» олигарху Агееву припомнили долги
Потому и не кусают
По всей планете массово гибнут пчелы. Под угрозой — все сельское хозяйство России
Все материалы
Силовые структуры
Упаковщики багажа посадили главу российского аэропорта за «благородство»
«Про свои преступления он рассказывает с наслаждением»
Тольяттинский потрошитель годами насиловал школьниц. Он сел пожизненно, но требует свободы
Подростки-националисты убили мигранта в центре Москвы
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Блогера Синицу арестовали за призывы к убийству детей силовиков
«Я никогда не делал такого на воле»
Как отбывают наказание малолетние грабители, убийцы и насильники
Заподозренный в беспорядках на митинге в Москве скрылся с помощью младенца
Все материалы
Наука и техника
Польским солдатам армии Андерса, прибывшим в Палестину из СССР через Иран, выдают тропическую форму. Май 1942 года.Заново родились
Они чудом выжили в сталинских лагерях и отправились воевать с Гитлером
Пошли вразнос
Как величайшая загадка Вселенной рассорила ученых со всего мира
«Вали нацистскую сволочь!»
Две сестры против армии расистов-отморозков. Обзор Wolfenstein: Youngblood
ВМФ России получит «опасную матрешку»
Россия создаст «космическую бензоколонку»
Найдена исчезнувшая 80 лет назад подводная лодка
Все материалы
Спорт
Артемий ПанаринУральская закваска
Панарин — самый дорогой россиянин в НХЛ. Он родился в Челябинске и критикует власть
Бой между Поветкиным и Усиком посчитали невозможным из-за политики
Бывший одноклубник Роналду вспомнил о «сумасшедших» привычках футболиста
Черчесов собрался оставить Чалова без места в сборной России
«Бегал, бегал, начал кровью харкать»
У чернобыльских ликвидаторов была своя футбольная команда. Они ездили на матчи прямо с АЭС
Фото гематомы бойца UFC испугало пользователей сети
Игрок НХЛ пожаловался на невозможность следить за российским хоккеем из США
Все материалы
Культура
Слова погибшего Доренко о «звереубийце Запашном» оценили в 18 миллионов рублей
Вот скажи мне, американец
Мнимое равенство русских, черных и инвалидов в «Гив ми либерти» Кирилла Михановского
Уволенный композитор «Симпсонов» подал в суд на Fox из-за дискриминации
Вилли ТокаревКазак с Брайтон-Бич
Умер Вилли Токарев — шансонье, джентльмен и гражданин мира
Умер автор песни «Снег кружится»
«Похоже, у нас на борту гости»
Как не надо вести переговоры с террористами
Дуб из «Побега из Шоушенка» распилили на сувениры
Все материалы
Интернет и СМИ
Призрак Чернобыля
Фотограф рискнул жизнью и попал во взорвавшийся реактор спустя годы после катастрофы
Ручки-то вот они!
Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google
Сильные и зависимые
Соцсети поработили людей. В США придумали способ их побороть, но все не так однозначно
Блогера распекли за призыв рожать в молодости
Мари Софи Хингст«С меня будто заживо содрали кожу»
«Блогерша года» одурачила мир выдумкой о предках-евреях. Разоблачение стоило ей жизни
Неудачно выбранный наряд наградил телеведущую обвисшими сосками
ФСБ сможет блокировать сайты без суда и Роскомнадзора
Все материалы
Ценности
«Ни один порок плоти не прошел мимо этого сластолюбца»
Райские девственницы и праздник обрезания: роскошная жизнь завоевателя Константинополя
«Продолжим дело Советского Союза»
В итальянской глубинке раньше делали сыр, теперь — лучшие спортивные машины в мире
Застывшее кино
Знаменитые женщины снялись для культового календаря Pirelli. И взяли власть над мужчинами
Женщина спародировала российскую супермодель и попала на обложку Vogue
Фанаты Ким Кардашьян не узнали звезду на снимке и раскритиковали ее за фотошоп
Сослуживцы принца Гарри посмеялись над его любовью к педикюру
Опубликована архивная фотография сестер Кардашьян и Дженнер в нижнем белье
Все материалы
Путешествия
«Ты не пьешь вино? У нас и водка есть!»
Как россиянин добрался до Намибии и очутился в компании уголовников и проституток
Город бога
Фотограф отправился в одно из самых опасных мест Европы и разглядел красоту в нищете
Девочка-подросток исчезла из номера отеля во время семейного отдыха
Авиакомпания устроила слежку за путешественниками
Погибший в горах Киргизии российский турист оказался генералом МВД
Задымление в салоне самолета вынудило пассажиров в панике покинуть авиалайнер
Украинские туристы потребовали убрать российский флаг из гостиницы и опозорились
Все материалы
Из жизни
«Если бы мужчины могли рожать, они бы гордились собой»
Этот ирландец был простым работягой, но бросил все и выбрал женскую профессию
Терри Расмуссен в 1969 году«Никогда не встречала такого жуткого человека»
Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
Дина НайериНастоящий боец
Эта девочка мечтала стать американкой. Ей пришлось стерпеть боль, кровь и голод
Пара тайно сняла порно в переполненной людьми больнице
Женщина два года страдала от тошноты из-за утренней чашки чая
Мужчина играл на сломанном телефоне и едва не лишился пальца
Долгожитель в 96 лет женился на 93-летней любовнице
Все материалы
Целую неделю ездим на Bentley Bentayga V8
Знакомимся, любим и ненавидим один из самых роскошных и дорогих внедорожников России
Сумасшеднее автомобильное видео: лучшие коубы июля
Двенадцать роликов, от которых глаза становятся больше
Малолитражки в экстремальном тюнинге
Mini, Fiat 500 и даже Hyundai Solaris выходят на тропу войны
«Экспедиционные» Lamborghini штурмуют Норвегию
Как итальянцы ездили на суперкарах за Полярным кругом
«Спортивный» Renault Sandero обновился
В России ужесточили наказание для водителей за непропуск скорой
В Малайзии появится национальный автомобиль
Все материалы
Дом
Нескорая помощь
Ипотеку пытаются сделать доступнее для россиян. Радоваться пока рано
Парадные метры
Москвичи скупают квартиры в Петербурге из-за низких цен и атмосферы. Чем они рискуют?
Живых надо бояться
Эти люди живут на кладбище, спят на надгробиях и гуляют между могилами
Мужа российской чиновницы поймали на незаконном обогащении
Борису Джонсону пригрозили строительным кризисом
Дому Гитлера дадут новую жизнь
Россияне назвали смысл дачной жизни
Все материалы
Нацпроекты
Ставка на сухое
Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
Российские семьи с детьми поддержат почти на 2,5 миллиарда рублей
Башкирию снабдят техникой для тушения лесных пожаров
Эксперты развенчали миф о грядущей безработице из-за роботов
Налог для самозанятых захотели ввести в еще одном регионе России
Все материалы