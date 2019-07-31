Германия задумалась об отказе от военной поддержки США

Политики в Германии скептично отнеслись к предложению США присоединиться к участию в военной миссии в Ормузском проливе для борьбы с агрессией Ирана. Об этом сообщает Reuters.

По словам вице-канцлера и министра финансов Германии Олафа Шольца, это не очень хорошая идея, потому что эскалации конфликта в районе Персидского залива необходимо избегать, а подобная миссия может его разжечь. «Думаю, этот скептицизм разделяют многие», — отметил он.

Такую позицию поддержал и бывший канцлер Герхард Шредер. «Массивная и возглавляемая США операция может быстро обостриться», — сказал он. Недавно ставшая министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в свою очередь отметила, что Берлин — надежный союзник для других стран НАТО, однако «всегда должен тщательно проверять просьбы партнеров о поддержке».

Член консервативного блока канцлера Ангелы Меркель и бывший министр по охране окружающей среды Норберт Реттген при этом полагает, что ситуация требует отдельного европейского ответа — без участия США и Британии, если последняя решит присоединиться именно к Вашингтону.

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30 июля сообщалось, что США сделали официальное предложение Германии присоединиться к Франции и Великобритании в военной миссии. Отмечалось, что Берлину в случае согласия придется помогать обеспечить безопасность в Ормузском проливе и бороться с иранской агрессией.

В последнее время ситуация в районе Персидского залива накалилась. Причиной стали несколько инцидентов, связанных с Ираном. Так, вечером 19 июля Тегеран заявил о захвате британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе. Сообщалось, что военные остановили корабль за нарушение сразу нескольких правил.

До этого Тегеран пообещал дать ответ Великобритании за захват в Гибралтаре танкера Grace 1, перевозившего иранскую нефть. Кроме того, США и Иран заявляли о сбитых беспилотниках друг друга. Все это произошло после того, как 13 июня в Оманском заливе были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола. В произошедшем заподозрили иранскую сторону.

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