Россия и Иран проведут совместные учения

Россия и Иран проведут совместные морские военные учения. Об этом заявил командующий иранскими Военно-морскими силами Хосейн Ханзади, передает IRNA.

По его словам, стороны уже договорились о проведении маневров. Контр-адмирал добавил, что они пройдут в северной части Индийского океана, в том числе могут состояться в районе Ормузского пролива.

Точной даты учений пока нет. В то же время Ханзади понадеялся, что их проведут «в ближайшее время» и «до конца текущего года». IRNA отмечает, что в настоящее время командующий ВМС находится в России с трехдневным визитом.

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В последнее время ситуация в районе Персидского залива накалилась. Причиной стали несколько инцидентов, связанных с Ираном. Так, вечером 19 июля Тегеран заявил о захвате британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе. По данным СМИ, военные остановили корабль за нарушение сразу нескольких правил.

До этого в США заявили, что сбили иранский беспилотник в Ормузском заливе, когда он очень близко подлетел к американскому десантному кораблю. Перед этим же сообщалось, что иранская сторона сбила американский военный беспилотник.

Все это произошло после того, как 13 июня в Оманском заливе были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.

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