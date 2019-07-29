Помпео пожаловался на Иран

Госсекретарь США Майк Помпео написал в Twitter, что хотел посетить Иран и провести переговоры, однако власти страны отказались его принимать.

Помпео подчеркнул, что намеревался «напрямую поговорить с иранским народом». Госсекретарь отметил в посте официальные аккаунты министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа и верховного руководителя страны Али Хаменеи. Он напомнил, что Зариф приезжал в США и имел право говорить свободно.

«Неужели положение режима Хаменеи настолько плохо, что он не может позволить мне сделать то же самое в Тегеране? Что будет, если их народ услышит правду целиком и без цензуры?» — задался вопросом Помпео.

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В июле стало известно, что США были готовы ввести персональные санкции против Зарифа, однако решили отложить это решение. Против введения этих санкций выступал в том числе и Помпео.

Отношения США и Ирана обострились год назад. В начале мая 2018-го Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Тегерана. Новый пакет ограничительных мер США вступил в силу в ноябре.

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