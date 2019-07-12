США решили отложить наказание главы МИД Ирана

Соединенные Штаты решили пока что не вводить персональные санкции против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на близкие к обсуждению этого вопроса источники.

О том, что Зарифа подвергнут санкциям, рассказал 24 июня министр финансов США Стивен Мнучин. Однако собеседники агентства сообщают, что это решение было пересмотрено.

Сообщается, что в числе противников этих санкций был госсекретарь США Майк Помпео. На следующей неделе Зариф собирается посетить встречу министров стран ООН, где будут обсуждаться вопросы устойчивого развития: конфликтов, гендерного равенства, голода и изменений климата. Для того чтобы попасть туда, иранцу потребуется виза — ее будет сложно предоставить человеку, который занесен в черный список США.

8 июня Помпео объявил в Twitter, что Иран ждет дальнейшая изоляция и новые санкции, если страна продолжит отход от соблюдения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

7 июля стало известно, что Иран начал обогащать уран выше уровня в 3,67 процента — предела, определенного СВПД. По мнению министра энергетики Израиля Юваля Штайница, такой план обогащения урана — умеренный шаг, однако Тегеран «начал нелегкий путь к ядерному оружию».

Договор СВПД по Ирану был заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками — Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией, Германией. В начале мая 2018-го президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из сделки и возобновлении антииранских санкций.

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