Иран отпустил захваченный британский танкер

Британский танкер Stena Impero освобожден и может покинуть территориальные воды Ирана. Об этом сообщило агентство AFP в Twitter.

Известно, что в настоящее время судно находится в порту Бендер-Аббас на юге страны. Перед этим, по информации Reuters, власти отметили, что оно сможет покинуть иранскую территорию в ближайшее время сразу после получения решения о прекращении задержания.

Иран заявил о захвате британского судна в Ормузском проливе 19 июля. Корабль задержали за нарушение ряда международных норм: судно якобы шло с выключенным транспондером, проходило через пролив в зоне, предназначенной для выхода, а не входа, и игнорировало предупреждения.

В тот же день выяснилось, что на его борту находились 23 человека, трое из которых — россияне. Также среди членов экипажа есть граждане Индии, Латвии и Филиппин.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru