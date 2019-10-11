Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии

Взрыв произошел на иранском танкере, перевозившем нефть. Инцидент отмечен в Красном море, примерно в 100 километрах от саудовского портового города Джедда, сообщает Reuters.

В результате судно серьезно пострадало и загорелось, по предварительным данным, произошла утечка нефти. Все члены экипажа живы, никто из них не пострадал. Отмечается, что ситуация на борту находится под контролем. Танкер Sinopa принадлежит Национальной иранской нефтяной компании (NIOC).

Иранская сторона считает, что произошедшее могло быть террористической атакой. Гостелевидение со ссылкой на представителей NIOC сообщило, что в танкер попали два снаряда. Также отмечается, что взрыв затронул два резервуара с нефтью.

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В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола. В произошедшем заподозрили иранскую сторону: якобы она прикрепила к судам мины. США утверждали, что похожие бомбы использовались при нападении на танкеры в мае.

Позднее между Ираном и Великобританией прошла «война танкеров». Тогда британские морские пехотинцы перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1, который перевозил два миллиона баррелей сырой нефти из Ирана. Утверждалось, что он направлялся в Сирию и таким образом нарушал санкционный режим ЕС в отношении Дамаска. После этого Тегеран заявил о захвате британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе за нарушение сразу нескольких правил. Впоследствии суда были отпущены.

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