Иран задержал танкер с контрабандным топливом на борту

В Персидском заливе иранская береговая охрана задержала филиппинский танкер по подозрению в контрабанде топлива. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, на борту судна были 12 моряков, их поместили под стражу. В танкере обнаружили и конфисковали приблизительно 284 тысячи литров дизельного топлива. Неизвестно, был ли поднят на судне флаг какой-либо страны.

Иран активно борется с контрабандой топлива — из-за низких цен на него на территории страны злоумышленники часто пытаются вывести товар незаконным образом через Персидский залив и продать в другие государства.

Иранские СМИ утверждают, что каждый день контрабандисты вывозят около 10 миллионов литров топлива из страны.

В июле сообщалось о захвате Ираном британского нефтяного танкера Stena lmpero. Судно задержали за нарушение международных норм: корабль шел с выключенным транспондером, проходил через Ормузский пролив в зоне, предназначенной для выхода, а не входа, и игнорировал предупреждения. На борту Stena lmpero оказались три россиянина. Впоследствии одного из них освободили.

«Война танкеров» между Ираном и Великобританией началась после того, как британские морские пехотинцы перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1 под флагом Панамы. Сообщалось, что он перевозил два миллиона баррелей сырой нефти из Ирана на перерабатывающий завод Баньяс в Сирии.

Иран пообещал ответить на захват Grace 1, после чего попытался задержать нефтяной танкер Великобритании в Персидском заливе. Позже министр иностранных дел страны Джавад Зариф опроверг попытку задержать британское судно.

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