Саудовская Аравия приготовилась к новым атакам на нефть

Компания Saudi Aramco к концу ноября восстановит производство нефти, пострадавшее из-за атаки дронов. Об этом на конференции Oil & Money в Лондоне заявил глава компании Амин Нассер, передает CNBC.

Он подчеркнул, что отсутствие международной реакции на случившееся в середине сентября несет большую угрозу, так как позволяет предполагать возможность новых атак. По его мнению, безнаказанность может придать нападавшим «новые силы» и поставить под угрозу энергетическую безопасность.

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Саудовская Аравия является крупнейшим в мире экспортером и вторым по величине производителем нефти в мире. После атаки она сократила добычу вдвое.

Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Однако США уверены, что за этим стоят власти Ирана, которые поддерживают хуситов. Саудовские власти после собственного расследования с обвинением согласились.

Из-за неопределенности сроков восстановления добычи и поставок котировки нефти резко выросли. После этого стоимость нефти колебалась в зависимости от слухов о сроках восстановления добычи.

В октябре Минэнерго России предсказало сильное сокращение глобального спроса на нефть после 2040 года. Об этом говорится в разработанной ведомством энергетической стратегии России до 2035 года.

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