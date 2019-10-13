Путин заявил о готовности России расследовать атаку на саудовскую нефть

Россия готова помочь в расследовании атаки на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic в преддверии своего визита в Эр-Рияд, передает РИА Новости в воскресенье, 13 октября.

По словам Путина, он обсуждал этот инцидент с наследным принцем Саудовской Аравии. Российский лидер сообщил ему, что считает необходимым получить доказательства, найти виновного и «подтверждение тому, что кто-то стоит за этой акцией». «И в принципе принц со мной согласился», — отметил Путин.

Принц поинтересовался, может ли Москва поучаствовать в расследовании. Путин, по его словам, ответил утвердительно и сообщил, что Россия готова «предоставить все, что от нас потребуют, и все, что у нас есть», чтобы инцидент был тщательно расследован.

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Путин также отметил, что атака не достигла цели и не повлияла существенно на нефтяной рынок. «Подобные акции не приносят результатов ни для кого, в том числе и для тех, кто такие акции готовит и осуществляет», — сказал президент.

По его словам, колебания на нефтяном рынке были «не такие уж и значительные». «Фундаментальные факторы, которые формируют рынок, — они не позволят никуда цене скакнуть, ни вниз, ни вверх», — отметил он.

В ночь на 14 сентября в результате атаки беспилотников на НПЗ саудовской государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco возник пожар. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

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