Путин привез в Саудовскую Аравию хищную птицу

Пул N3 / Telegram

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, он подарит королю Салману бин Абдель Азизу камчатского кречета, самого крупного представителя соколов. Об этом сообщает в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в понедельник, 14 октября.

Птицу зовут Альфа.

Как ранее сообщил помощник президента Юрий Ушаков, с саудовским монархом и наследным принцем королевства Путин обсудит положение дел в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, а также сотрудничество в энергетике и военно-технической сфере.

Последний раз Путин был в Саудовской Аравии в феврале 2007 года.

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