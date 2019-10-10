Бриллиантовая перчатка заставила Путина вспомнить о сломанном носе

RIA_Kremlinpool / Telegram

Президенту России Владимиру Путину подарили бриллиантовую боксерскую перчатку. Об этом сообщает Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

Это произошло на выставке «Современный спорт. Инновации и перспективы». Принимая подарок, Путин рассказал, что первым спортом, которым он занимался, был бокс. Однако после того, как ему сломали нос, он перешел в другой спорт. По словам президента, к врачу он не ходил, перелом долго срастался.

Ранее в октябре президент Молдавии Игорь Додон рассказал, что собирается подарить на день рождения российскому лидеру Владимиру Путину несколько бутылок или бочку с местным вином.

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