Эрдогану пообещали подарить машину как у Путина с оговоркой

Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану пообещали подарить лимузин Aurus — как у президента России Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте Первого канала.

Это произошло во время визита Эрдогана и Путина на авиасалон МАКС, который открылся в Подмосковье. Осматривая новый представительский вертолет с салоном как у президентского автомобиля, Эрдоган поинтересовался его ценой. «Восемь миллионов долларов, но с учетом того, что машину дадим в подарок», — ответили ему. На такое предложение турецкий лидер согласился.

Автомобиль Aurus кортежа президента РФ Владимира Путина Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Ранее во вторник, 27 августа, Путин показал своему турецкому коллеге лимузин Aurus. «Президенту Турции назвали цену лимузина — 18 миллионов рублей, он обещал подумать», — писал в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Семейство автомобилей представительского класса Aurus состоит из лимузина, седана и минивэна. Линейку транспортных средств дополнили вертолетом класса люкс.

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