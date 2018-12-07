Ципрас попросил у Путина галстук

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объяснил, почему не надел галстук на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Фрагмент видео с пресс-конференции опубликован в Telegram-канале «Пул№3».

Ципрас сравнил галстук с «петлей на шее греческого народа», но пообещал надеть его, если подарят. «Но если Путин мне сделает такой подарок, я, может быть, на следующую встречу его надену», — сказал он. «Договорились», — ответил Путин.

Переговоры состоялись в Москве в пятницу, 7 декабря. По итогам обсуждения было подписано несколько межведомственных документов. Расшифровка встречи опубликована на сайте Кремля.

Ципрас принципиально не надевает галстуки на официальные мероприятия. В июне 2018 года перед парламентскими выборами он пообещал журналистам надеть галстук в том случае, когда будет найдено решение греческой проблемы и Греция спишет свои долги, сообщало РИА Новости. Тогда премьер рассказал, что ему постоянно дарят галстуки, например, один такой подарок он получил от премьер-министр Италии Маттео Ренци.

В скором времени после этого Ципрас появился на официальном мероприятии в галстуке. «Как видите, я в галстуке. Обязательства по пари надо выполнять», — говорил он, выступая перед депутатами входящих в правящую коалицию партий СИРИЗА и «Независимые греки».

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