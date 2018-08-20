Греция вернула себе финансовую независимость

Власти Греции успешно завершили программу финансовой помощи от международных кредиторов, благодаря чему страна смогла выйти из-под их внешнего управления. Об этом сообщается на сайте Европейского стабилизационного механизма (ESM).

«Греция официально завершила свою трехлетнюю программу макрофинансовой помощи, предоставленную ESM, совершив успешный выход [из-под действия программы]. Сегодня мы можем уверенно завершить программу ESM без запуска новых дополнительных программ спасения, поскольку впервые с начала 2010 года Греция может стоять на своих ногах», — говорится в сообщении.

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ESM, играющий роль стабилизационного фонда для стран еврозоны, отметил, что успешный выход из программы стал возможен благодаря «чрезвычайным усилиям греческого народа, сотрудничеству нынешнего правительства и поддержке европейских партнеров через кредиты и облегчение бремени долга».

Программа помощи Греции от тройки международных кредиторов — Европейского Центробанка (ЕЦБ), Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ) — была запущена в 2010 году, после того как Греция допустила дефолт по своим суверенным еврооблигациям. Взамен правительство страны обязалось резко сократить бюджетные траты. Программа запускалась в три этапа (официально они назывались планами), но первые два из них не были доведены до конца, что привело к появлению третьего.

В 2011 году в рамках ЕС была создана рабочая группа помощи финансовому оздоровлению Греции (Task-Force).

Третий этап стартовал в 2015 году и предполагал выделение Афинам более 80 миллиардов евро. При этом использованы были только 61,9 миллиарда из них.

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