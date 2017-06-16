Еврогруппа согласовала выделение нового транша для Греции

Совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) согласовал возможность выделить Греции новый транш кредита в рамках программы финансовой помощи в 8,5 миллиарда евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в кулуарах Еврогруппы.
«Да, согласовали», — ответил он на вопрос, согласован ли размер нового транша в 8,5 миллиарда евро.
Также Еврогруппа согласовала возможность увеличения сроков погашения Грецией кредитов от Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF).
«Мы готовы рассмотреть возможность увеличения средней продолжительности кредитов EFSF максимум на 15 лет», — сообщил глава Еврогруппы Йерун Дейссельблум на пресс-конференции.
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард порекомендовала совету директоров фонда одобрить новую программу финпомощи Греции.
Летом 2015 года Греция и Евросоюз договорились о программе выхода из долгового кризиса. Афины получат 86 миллиардов евро в течение трех лет. В обмен на это в стране должен быть введен режим экономии, предусматривающий, в частности, реформу налоговой и пенсионной систем.