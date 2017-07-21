Финансы
 

МВФ одобрил выделение Греции новых кредитов

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Международный валютный фонд одобрил выделение Греции кредитов на 1,6 миллиарда евро. Об этом говорится в поступившем в РИА Новости пресс-релизе фонда.

Подробности принятого решения пока не сообщаются.

В июне глава МВФ Кристин Лагард порекомендовала совету директоров фонда одобрить новую программу финансовой помощи Греции.

16 июня Совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) согласовал возможность выделить Греции новый транш кредита в рамках программы финпомощи в 8,5 миллиарда евро. Также Еврогруппа согласовала возможность увеличения сроков погашения Грецией кредитов от Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF).

Греция и Евросоюз летом 2015 года договорились о программе выхода из долгового кризиса. Афины получат 86 миллиардов евро в течение трех лет. В обмен на это в стране должен быть введен режим экономии, предусматривающий, в частности, реформу налоговой и пенсионной систем.

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