Греция вернулась на долговой рынок

Греция выпустила государственные облигации на сумму три миллиарда евро. Об этом во вторник, 25 июля, сообщает The Financial Times.

Афины не выпускали долговые бумаги с 2014 года. Срок погашения гособлигаций — пять лет, процентная ставка — 4,625 процента годовых.

21 июля Международный валютный фонд одобрил выделение Греции кредита на 1,6 миллиарда евро. При этом средства будут выделены только при получении гарантий Евросоюза по устойчивости долга страны. Отмечается, что кредит Афинам одобрен лишь «в принципе».

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В середине июня Совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) согласовал возможность выделить Греции новый транш кредита в рамках программы финпомощи в 8,5 миллиарда евро. Также Еврогруппа согласовала возможность увеличения сроков погашения Грецией кредитов от Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF).

В мае 2016 года Еврогруппа согласовала выделение Греции транша финансовой поддержки в размере 10,3 миллиарда евро. Тогда же еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам, налогообложению и таможенному союзу Пьер Московиси отметил успехи греческих властей по реформированию экономики. Тогда же в Греции был принят закон о мерах жесткой экономии.

Греция и Евросоюз летом 2015 года договорились о программе выхода из долгового кризиса. Согласно плану, Афины получат 86 миллиардов евро в течение трех лет. В обмен на это в стране должен быть введен режим экономии, предусматривающий, в частности, реформу налоговой и пенсионной систем.