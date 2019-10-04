Додон рассказал о подарке для Путина

Президент Молдавии Игорь Додон рассказал, что собирается подарить российскому лидеру Владимиру Путину несколько бутылок или бочку с местным вином. Об этом он сообщил в эфире местного телеканала N4.

Додон рассказал, что готовит подарок президенту России на его день рождения, который он отпразднует 7 октября. Молдавский лидер планирует лично вручить вино, когда главы стран встретятся в Ахшабаде на саммите Содружества Независимых Государств (СНГ). Додон признался, что вино сделано им самим из винограда, выращенного в его родном селе Садова.

«Когда он приезжал в Молдавию, он несколько раз говорил мне, что у нас хорошее вино, особенно в сезон. Мы можем это организовать», — сказал Додон. После того как журналист предположил, что Путин может отказаться принять подарок из-за запретов правил безопасности, он иронично спросил: «А что если будет бочка с вином, которым нужно будет угоститься? Отнести ее в музей или как?»

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Также Додон рассказал в эфире, что на недавней встрече в Ереване разговаривал с Путиным о транзите российского газа через территорию Украины. По его словам, в этом вопросе остается не так уж много рисков. «Я думаю, что все будет хорошо. Мы не замерзнем зимой», — резюмировал молдавский лидер.

Ранее Додон сообщил, что с 1 октября цена на российский газ для Кишинева снизится на 10-15 долларов по сравнению с нынешними 235 долларами.

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