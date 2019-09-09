Молдавия выбила скидку на российский газ

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что цена на российский газ для Кишинева снизится с 1 октября. По его словам, с нынешних 235 долларов она уменьшится на 10-15 долларов за тысячу кубометров. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы договорились, что с 1 октября скидка будет составлять 10-15 долларов, а итоговый механизм позволит нам не повышать тариф на газ в этом году, в следующем году, с 1 января, цена может быть ниже на 45-50 долларов, а с 1 апреля может стать на 70 долларов меньше», — уточнил Додон. Он подчеркнул, что для конечных потребителей цены не вырастут.

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Глава республики напомнил, что действующий контракт на поставку газа истекает в конце 2019 года. «Что касается вопроса транзита , у нас есть три варианта на сегодняшний день. Я не буду детально о них рассказывать. Но я уверен, что с 1 января 2020 года у нас будет газ», — заключил он.

О снижении стоимости топлива Додон сообщал в субботу, 7 сентября, не уточняя деталей. Договоренности были достигнуты во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

В конце августа стало известно, что Молдавия отказалась перезаключать соглашение с Россией по газу. Министр экономики и инфраструктуры Молдавии Кирилл Габурич отмечал, что правительство ждет открытия газопровода Кишинев — Унгены, который свяжет молдавскую газотранспортную систему с румынской и создаст альтернативный российскому маршрут.

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