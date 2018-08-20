Молдавия решила избавиться от российской зависимости

Власти Молдавии намерены отказаться перезаключать соглашение с российской госкомпанией «Газпром» на поставку газа в республику. С таким заявлением выступил министр экономики и инфраструктуры Молдавии Кирилл Габурич, сообщает «Интерфакс».

«Нынешний договор был неоднократно продлен. Он действует до конца 2019 года. Поэтому мы пока не будем вести переговоры о подписании нового договора с "Газпромом"», — заявил министр, отметив, что правительство очень ждет запуска газопровода Кишинев — Унгены, который свяжет молдавскую газотранспортную систему с румынской и создаст, таким образом альтернативный российскому маршрут поставок газа.

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«Мы очень хотим, чтобы у нас как можно скорее стал доступен альтернативный газ. Тогда появится конкуренция, и все будут бороться за нас как клиента. И одни, и другие будут предлагать нам лучшие цены. Те, кто занимается продажами, знают, что нужно делать для того, чтобы клиент покупал именно у тебя. И тогда у нас будут развязаны руки, и мы будем знать, как вести дальнейшие переговоры, чтобы получить наиболее выгодные условия», — раскрыл задумку молдавский министр. Начать строительство газопровода, о котором говорит чиновник, планируется в августе 2018 года, а закончить реализацию проекта — через 10 месяцев.

Молдавия покупает российский газ по контракту с «Газпромом» от 2008 года. Стороны ежегодно продлевали соглашение, согласно которому цена на газ определялась ежеквартально в привязке к мировым ценам на нефть. Текущее соглашение заканчивает действовать 31 декабря 2019 года.

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