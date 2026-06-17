Племянницу короля Карла III отказались пускать на главное светское событие года

Племянницу короля Карла III Зару Тиндолл не узнали и не пустили на скачки в Аскоте

Охранник отказался пускать Зару Тиндолл на скачки в Аскоте, считающиеся главным светским событием года в Великобритании. Об этом пишет издание Daily Express.

Тиндолл, приходящаяся внучкой королеве Елизавете II и племянницей королю Карлу III, приехала в Аскот с мужем Майком Тиндоллом и его друзьями. Они направились ко входу для владельцев скаковых лошадей, где их остановил охранник. Он не узнал их и отправил покупать билеты, поскольку у них не оказалось пропусков.

Как пишет Daily Express, Зара Тиндолл не стала скандалить и вежливо приняла указание. Несмотря на это, покупать билеты как обычной посетительнице ей не пришлось. Ошибку заметил коллега охранника и объяснил ему, что племянница короля может пройти на скачки без билета.

От ипподрома в Аскоте всего 10 километров до Виндзорского замка — резиденции британских королей. Скаковую трассу построила королева Анна в 1711 году, а с 1825 года там каждый раз устраивают королевскую процессию: перед зрителями проезжает карета с монархом и членами его семьи, а затем над трибунами поднимают королевское знамя.

Как и ее мать, принцесса Анна, Зара Тиндолл занимается конным спортом и выиграла чемпионат мира по троеборью в немецком Ахене. За спортивные успехи она получила орден Британской империи. Ее муж Майк — бывший капитан сборной Англии по регби.

Ранее Майк Тиндолл рассказал об оплеухе, которую он отвесил принцу Гарри. Инцидент произошел в 2003 году, когда он и его друзья отмечали победу в чемпионате мира по регби.