Родственник королевы рассказал об оплеухе принцу Гарри

Родственник британской королевы Елизаветы II, бывший капитан сборной Англии по регби Майк Тиндолл рассказал об оплеухе, которую он отвесил принцу Гарри. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел в 2003 году, когда Тиндолл и его друзья по команде собрались в сиднейском баре, чтобы отметить победу в чемпионате мира по регби. Когда к ним присоединился 19-летний принц Гарри, нетрезвый регбист решил дать ему несколько тумаков и посмотреть на реакцию охраны. Через несколько секунд после удара телохранители принца повалили его на землю.

Тиндолл пошутил, что теперь королевская семья, вероятно, тоже не прочь побить принца Гарри. «Только королева отобрала у него охрану», — добавил он.

Майк Тиндолл женат на внучке Елизаветы II, дочери принцессы Анны, двоюродной сестре принцев Гарри и Уильяма Заре Филлипс. Он познакомился с будущей женой в 2003 году во время того самого чемпионата, который закончился избиением Гарри. В марте у Майка и Зары Тиндолл родился третий ребенок — десятый правнук королевы Лукас Филипп.

Ранее сообщалось, что в сентябре принц Гарри и его супруга Меган Маркл посетили штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, где провели встречу с первым заместителем генерального секретаря Аминой Мухаммед. Герцог и герцогиня Сассекские обсудили с Мухаммед осуществление целей устойчивого развития.