Принц Гарри и Меган Маркл впервые после рождения дочери вместе вышли в свет

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл впервые вместе вышли в свет после рождения их дочери Лилибет. Об этом сообщает Sky News.

Пара прибыла в Нью-Йорк в среду, 22 сентября, чтобы почтить память жертв терактов 11 сентября 2001 года. Герцог и герцогиня Сассекские поднялись на смотровую площадку Всемирного торгового центра и встретились с мэром города Биллом де Блазио и губернатором штата Нью-Йорк Кэти Хочул.

В субботу, 25 сентября, супруги примут участие в мероприятии Global Citizen Live, которое пройдет в Центральном парке Нью-Йорка. Они расскажут о важности глобального доступа к вакцинам против COVID-19 и своем вкладе в его обеспечение. Ранее в этом году Маркл и принц Гарри объединились с Global Citizen, чтобы собрать деньги на вакцины для уязвимых групп населения.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Маркл вошли в топ-100 самых влиятельных людей мира. В сопроводительной статье известного ресторатора Хосе Андреса говорится: «В мире, где каждый высказывает мнение о людях, которых не знает, Гарри и Меган испытывают сострадание к незнакомцам. Они не просто говорят, они всегда готовы помочь».

4 июня Меган Маркл родила девочку, которую назвали в честь королевы Елизаветы II и принцессы Дианы. Лилибет «Лили» Диана Маунтбеттен-Виндзор появилась на свет в больнице Санта-Барбара Коттедж в Калифорнии. Девочка стала одиннадцатой правнучкой Елизаветы II и вторым ребенком герцогов Сассекских: сын Арчи родился у них в 2019 году.