Принц Гарри и Меган Маркл захотели заработать на королеве в США

Daily Star: принц Гарри и Меган Маркл хотят заработать в США за счет встречи с королевой

Герцог и герцогиня Сассекские хотят встречи с королевой, чтобы поддержать за счет этого свой статус и заработать еще больше денег. Об этом сообщает Daily Star.

Как заявил колумнист Daily Mail и эксперт по королевской семье Эндрю Пирс, сохранение связей с родственниками в Великобритании будет иметь решающее значение для дальнейшего успеха принца Гарри и Меган Маркл в США.

«Они понимают, что их единственная возможность и дальше хорошо "продаваться" в Соединенных Штатах — использовать связь с самой знаменитой женщиной в мире, королевой. Вот почему они так хотят встретиться с ней», — пояснил он.

Журналист Ричард Иден предположил, что эта встреча нужна обеим сторонам. Принц Гарри и Меган Маркл, по его словам, хотят поддерживать связь с членами королевской семьи, а те, в свою очередь, желают, чтобы крестины дочери герцога и герцогини Сассекских Лилибет состоялись в Британии.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл попросили о аудиенции с королевой Великобритании Елизаветой II. При дворе посчитали, что такая встреча возможна, однако напомнили, что отношения герцога и герцогини Сассексикх с королевой переживают не лучшие времена.

Принц Гарри и Меган Маркл сложили обязанности членов британской королевской семьи 1 апреля 2020 года. Чтобы переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, они отреклись от обращения «Ваше королевское высочество», госфинансирования и торговой марки Sussex Royal. Подписав договор с видеосервисом Netflix, супруги добились финансовой независимости от королевской семьи.